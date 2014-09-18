Садовый: Часть Донбасса следует признать оккупированной, а не предоставлять ей спецстатус

Об этом он сказал сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1 +1».

«Враг захватил часть нашей территории, сегодня часть Донецкой и Луганской областей находятся в оккупации, это организованные военные, имеют современное оружие», - заявил он.

«Это реалии, и обманывать себя, говоря о том, что некий специальный статус - это не решит проблематику», - убежден Садовый.

Мэр Львова добавил, что «приняли этот закон, но он не будет действовать, потому что «любой договор, который подписывается с Россией - он не стоит бумаги, на котором он подписан». При этом Садовый добавил, что «людям надо говорить правду» и признать часть Луганской и Донецкой области оккупированными.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября, Верховная Рада приняла президентские законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

Закон об особом порядке предусматривает «возможность создания решением городских, поселковых, сельских советов из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах, на добровольных началах отрядов народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов и которые реализовывают полномочия, предусмотренные для них законами Украины, осуществление координации деятельности таких отрядов по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов соответствующим сельским, поселковым, городским головой и т.д.».