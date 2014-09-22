Общественность проводит кампанию по созданию положительного бренда Ирпеня

Инициативные группы, общественные организации и неравнодушные жители города представляют и обсуждают идеи того, в каком направлении развиваться Ирпеню, чтобы стать не только комфортным для жизни, но и интересным для инвесторов, сообщает портал «Пульсар Приірпіння».

Организатором мероприятия выступил Благотворительный фонд «Фонд громади Приірпіння», который предложил всем желающим приобщиться к общему созданию бренда родного города. Самыми активными среди ирпенцев оказались участники Всеукраинской общественной организации «Новые лица», которые, привлекая к совместной работе экспертов и специалистов по градопланированию и АОО «Розвиток Приірпіння», в минувшие выходные в центре Ирпеня, возле памятника Шевченко, представили комплексный проект модернизации объектов инфраструктуры Ирпеня, памятников его истории и культуры, городского стадиона и парков, нуждающихся в реконструкции. Согласно планам авторов проекта, к 2017 году Ирпень превратится в уютную "зеленую" зону комфорта и семейного отдыха.

В частности, предлагается реконструировать территорию Дома творчества писателей, где работали и отдыхали известные художники: создать Аллею Славы, на которой, по результатам общественных обсуждений, предлагают установить памятные знаки в честь выдающихся жителей города.

Кроме того, в планах авторов проекта - модернизировать центральный городской парк Ирпеня, где должен появиться многоярусная фонтан и замечательная архитектурная композиция в античном стиле. А также - реконструкция городского стадиона, на котором еще в 50-х годах прошлого века тренировались и принимали соперников ирпенские футбольные команды "Старт" и "Динамо". Сегодня стадион - в критическом состоянии и нуждается в полной реконструкции, но если на этой территории появится большое футбольное поле с современным газоном, легкоатлетический дорожками, трибунами, электронным табло для отображения спортивных результатов - он сможет принимать как областные, так и национальные спортивные соревнования.

Презентация проекта «Ирпень - город Вашей мечты» проводится в разных районах города и продлится до конца сентября.