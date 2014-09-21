В день города в Мариуполе была слышна стрельба

Как сообщает 0629 со ссылкой на работников кузнечно-прессового цеха ПАО ММК им. Ильича, на территорию цеха попало два снаряда.

Один попал на территорию "свалки металла" и взорвался. В этот момент людей на месте взрыва не было, никто не пострадал.

Читайте такжеВ Мариуполе слышна стрельба из "Градов", в центре города нет водыВторой попал в кузнечно-прессовый цех ПАО ММК им. Ильича, но не взорвался. Людей эвакуировали, пострадавших нет.

Кроме того, по информации горсовета вчера, "в результате неприцельной стрельбы неприятеля со стороны села Коминтерново, один из минометных снарядов попал в балку поселка Талаковка. Осколками данного снаряда были выбиты стекла и поврежден фасад частного дома по улице Соратников.