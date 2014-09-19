Из учреждений соцзащиты в зоне АТО эвакуированы все дети

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан, которые перемещаются из районов проведения АТО и временно оккупированной территории.

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Также отмечается, что областные, городские и районные центры социальных служб для семьи, детей и молодежи заботятся о 18465 семьях внутренне перемещенных лиц, в которых воспитываются 21900 детей.

"Для решения вопросов, с которыми обращаются семьи, работники центров изучают потребности и предоставляют им соответствующие социальные услуги и помощь", - говорится в сообщении.