Из учреждений соцзащиты в зоне АТО эвакуированы все дети
11:43, 19 сентября 2014Общество
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Из учреждений социальной защиты детей (приютов для детей, центров социально-психологической реабилитации), расположенных в районах проведения АТО, эвакуированы все дети.
REUTERS
Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан, которые перемещаются из районов проведения АТО и временно оккупированной территории.
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Также отмечается, что областные, городские и районные центры социальных служб для семьи, детей и молодежи заботятся о 18465 семьях внутренне перемещенных лиц, в которых воспитываются 21900 детей.
"Для решения вопросов, с которыми обращаются семьи, работники центров изучают потребности и предоставляют им соответствующие социальные услуги и помощь", - говорится в сообщении.
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