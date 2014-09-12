Во Львове представили написанную в тюрьме книгу экс-судьи Зварыча “Судья-националист”

Как передает корреспондент УНИАН, сын экс-судьи Виктор Зварич рассказал на презентации, что в книге автор "раскрывает подводные течения работы в должности судьи, а также, что изменилось в работе, жизни, быту судей после распада СССР уже при новой украинской власти".

В своей книге Зварич описывает интриги, жизнь судей на примере Львовского областного суда, их отношения с властью и людьми. Также там речь идет о местных высокопоставленных должностных лицах Львовской области и не только, которые в настоящее время заняли высокие должности в новой власти.

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По словам Виктора Зварича, “это единственная книга сейчас в Украине, автором которой является судья, работавший в разных руководящих звеньях судейской системы и откровенно описывавший моменты деятельности судей Украины, о том, как с ними “договариваются”, как на них давят и как с ними расправляются”.

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Он отметил, что первыми читателями книги стала семья, а также сотрудники исправительного учреждения.

Книга издана тиражом 2 тысячи экземпляров в издательстве “Трек ЛТД”. Она сегодня будет также презентована на Форуме издателей.