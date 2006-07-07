В Днепропетровске взорвался 9-этажный дом: есть жертвы

Сегодня утром в Днепропетровске прозвучал взрыв в жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, в многоэтажке произошел взрыв газа. Согласно предварительным данным, погиб один человек и еще один человек с тяжелыми травмами госпитализирован.

В настоящее время продолжается тушение пожара, передает ICTV.