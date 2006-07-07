В Днепропетровске взорвался 9-этажный дом: есть жертвы
10:07, 07 июля 2006Общество
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Продолжается тушение пожара
Сегодня утром в Днепропетровске прозвучал взрыв в жилом доме.
Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, в многоэтажке произошел взрыв газа. Согласно предварительным данным, погиб один человек и еще один человек с тяжелыми травмами госпитализирован.
В настоящее время продолжается тушение пожара, передает ICTV.
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