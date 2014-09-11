В редакции газеты Вести проходит обыск. СБУ изъяла серверы издания

В своем сообщении в Facebook он написал: "Сегодня, в четверг в 11 утра, в редакцию газеты «Вести» на улице Жилянской ворвались люди, представившиеся работниками СБУ. Изымаются сервера, на которых находится сайт vesti.ua из-за чего сайт не работает".

Напомним, в июне под редакцией газеты проходили многочисленные пикеты с требованием прекратить бесплатную раздачу издания.

Основными претензиями протестующих к бесплатному ежедневному изданию были: ложная, по мнению активистов, информация и пропаганда России.

Читайте такжеВо время обыска у главреда “Вести” обнаружили 1,5 млн гривень Как сообщал УНИАН, 22 мая сотрудники налоговой милиции во время обыска в офисе компании “Вести Масс-Медиа” обнаружили у издателя газеты “Вести” Игоря Гужвы 1,5 млн грн. По данным министерства, начиная с апреля текущего года, сотрудники Миндоходов расследуют незаконную конвертационную деятельность отдельных финансовых учреждений Украины. В частности Миндоходов установило, что предприятие «Торггазстрим ЛТД» (г. Симферополь) перечислило 93,6 млн грн в адрес Сумского частного предприятия, которое длительное время декларирует отсутствие хозяйственной деятельности.

После чего указанная сумма была перечислена на счет «Вести Масс-Медиа». В связи с этим налоговая милиция расследует причастность компании «Вести Масс-Медиа», которая занимается выпуском ежедневной бесплатной газеты «Вести», к незаконной конвертационной деятельности.