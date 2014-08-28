Часть переселенцев из Донбасса отправили во Владивосток

Украинских переселенцев поселили в студенческом общежитии, передает ТСН.ua со ссылкой на Reuters.

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Часть переселенцев из Украины разместили в общежитии Дальневосточного федерального университета, который в настоящее время используется в качестве транзитного лагеря для переселенцев во Владивостоке.

Переселенцам, которые прибыли из Украины, уже раздают теплую верхнюю одежду - свитера, крутки и пальто, чтобы подготовить людей к местной холодной погоде.

Питаются переселенцы по специальным талонам, а кухня расположена в спортзале студенческого общежития.