В Донецке в результате артобстрелов погибли 15 мирных жителей

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета. Так, согласно сообщению, во второй половине дня был артобстрел в Петровском районе. Погибли 11 жителей этого района. Также повреждена инфраструктура района, разрушены жилые и нежилые домостроения.

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В 15.00 артобстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы. Погибли 3 человека в Куйбышевском районе и 1 - в Киевском.

По информации управления жилищного хозяйства горсовета, по проспекту Панфилова повреждены дома №№65, 69 и 116. Дежурные наряды ГСЧС в Донецкой области работают на местах разрушений, ликвидируя возгорания.