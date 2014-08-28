Сегодня христиане празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Согласно традиции восточной церкви, праздник Успения Пресвятой Богородицы принадлежит к двенадцати самым большим праздникам церковного года. Отмечается 15 августа по старому стилю, 28 августа - по новому (Католическая и большинство православных церквей мира отмечают Успение 15 августа). Последовали празднику Успенский пост, который начался 14 августа и продолжался две недели.

Праздник Успения Богородицы - день кончины девы Марии. Богородица жила довольно продолжительное время среди первых христиан. В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божия Матерь: Сам Господь, окруженный Ангелами, явился и принял Ее душу.

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В народе праздник Успения Пресвятой Богородицы еще называют первой Пречистой. В течение осени есть три Пречистые - 28 августа, 21 сентября и 14 октября. О них в народе говорят: "Первая Пречистая рожь засевает, вторая - дождем поливает, а третья - снегом покрывает". После первой Пречистой девушки в селах уже не занимаются тяжелой работой. Поговорка: "Пришла первая Пречистая - становится девушка речистая" - много говорит, потому что нет уже работы.

По народным приметам, если на первую Пречистую хорошая погода - вся осень будет хорошая.