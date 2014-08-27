Грузия поможет в лечении людей, пострадавших от действий террористов на востоке Украины

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, для определения направлений и объемов помощи в Минздраве Украины создана рабочая группа. Об этом шла речь на встрече заместителя министра здравоохранения Украины – руководителя аппарата Минздрава Василия Лазоришинца с министром труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давидом Сергеенко.Читайте такжеСМИ: Хорватия поставит Украине 14 военных вертолетов

Сергеенко отметил, что по поручению премьер-министра Грузии делегация прибыла в Украину, чтобы выяснить, какая гуманитарная и медицинская помощь сейчас наиболее необходима.

Лазоришинец сообщил, что на освобожденных территориях Донецкой области полностью уничтожены 15 медицинских заведений из 335, в Луганской области – 7 из 266. «Самые большие разрушения наблюдаются на подконтрольной террористам территории в Луганске и Донецке, и сколько больниц там разрушено, мы пока не знаем», - отметил он.

По словам Лазоришинца, в зоне АТО самые большие проблемы с обеспечением бронированным транспортом для эвакуации раненых, комплектацией индивидуальных аптечек украинских бойцов. Кроме того, нужна противостолбнячная сыворотка, другие лекарства и медицинские изделия. Для временно перемещенных лиц также необходимы медикаменты (инсулины, расходные материалы для диализа, антибиотики, противовоспалительные и пр.).Читайте такжеМИД Литвы: нужно рассмотреть вопрос о военной помощи Украине

Грузинская сторона выразила готовность отправить необходимые медикаменты в Украину, а также отправить своих врачей как для работы в больницах, где лечат раненых, так и для проведения диспансеризации перемещенных лиц в местах их пребывания.

Кроме того, достигнута договоренность о направлении пострадавших на лечение и реабилитацию в Грузию.

Для уточнения всех аспектов помощи (перечня лекарств, логистики) уже сегодня в Минздраве работала совместная рабочая группа.