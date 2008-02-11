«Газпром» со вторника на четверть сократит поставки газа в Украину?

1,7 млрд кубометров российского газа «осели» на Украине за январь – февраль 2008 года. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил пресс-секретарь председателя правления ОАО «Газпром» Сергей Куприянов. При этом, по его словам, «весь этот объем потребляется населением Украины и предприятиями коммунального хозяйства без каких бы то ни было документов».

В связи с этим, в случае если никаких договоренностей по оплате за газ с украинской стороной достигнуто не будет, с утра вторника «Газпром» сократит поставки газа на Украину на четверть, заявил Куприянов. Он уточнил, что будут прекращены только поставки российского газа, а транзит газа из Средней Азии будет осуществляться в полном объеме.

Куприянов также отметил, что «Газпром» готов обсуждать новые схемы поставок газа на Украину и возможное исключение компаний-посредников, если они не будут ухудшать экономические показатели для компании и не приведут к сложностям с надежностью поставок. «Чтобы мы могли разговаривать о новых схемах поставки, надо все долги по старым схемам закрыть. Когда будет ситуация, что те задолженности, которые сложились на данный момент, будут погашены, можно говорить о новых схемах. Это самое важное и принципиальное», – заключил Куприянов.

Кроме того, он высказался за то, чтобы «независимыми организациями» осуществлялся «аудит» за поставками российского газа в Европу через Украину. «Чтобы было проще, мы пригласили независимые организации, которые будут вести контроль за объемом газа, который поступает на Украину и выходит из ее газотранспортных сетей», – объявил Куприянов.

Газета.ру