Открытие памятника знаменитым героям Небесной сотни

Координационный Совет Майдана совместно с Бориспольским городским советом имеет честь пригласить Вас на торжества по случаю открытия памятника знаменитым героям Небесной сотни. В мероприятии примут участие активисты Майдана - участники Революции Достоинства, народные депутаты Украины, представители Бориспольского городского совета и общественности.

Время проведения: 23 августа 2014 года в 12 часов. Сбор участников и гостей у Бориспольского городского совета

(м. Борисполь, вул. Киевский шлях, 72).

Контактное лицо: Наталья Косарчук, телефон (067) 778 93 31

Координационный Совет Майдана

С уважением

Ковтуненко Николай

начальник Пресс-службы ГУ Миндоходов в г. Киеве