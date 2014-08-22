Открытие памятника знаменитым героям Небесной сотни
11:34, 22 августа 2014Общество
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Координационный Совет Майдана совместно с Бориспольским городским советом имеет честь пригласить Вас на торжества по случаю открытия памятника знаменитым героям Небесной сотни. В мероприятии примут участие активисты Майдана - участники Революции Достоинства, народные депутаты Украины, представители Бориспольского городского совета и общественности.
Время проведения: 23 августа 2014 года в 12 часов. Сбор участников и гостей у Бориспольского городского совета
(м. Борисполь, вул. Киевский шлях, 72).
Контактное лицо: Наталья Косарчук, телефон (067) 778 93 31
Координационный Совет Майдана
С уважением
Ковтуненко Николай
начальник Пресс-службы ГУ Миндоходов в г. Киеве
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