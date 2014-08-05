Правозащитники создали организацию для поддержки жертв террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня было объявлено на круглом столе в Киеве.

Соучредители новообразованной общественной организации заявили, что целью их инициативы является создание платформы для взаимодействия адвокатов, активистов, волонтеров и жертв террора.

«Собранные факты (нарушений прав человека – УНИАН) дают все основания говорить о многочисленности нарушения прав, о бездействии государственных структур и о необходимости общественности самостоятельно защищать свои права», - заметила член общественной комиссии по вопросам расследования и предотвращения нарушений прав человека в Украине Екатерина Левченко.

Читайте такжеЛатвия готова признать "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациямиВ свою очередь, эксперт информационно-аналитического центра «Логос» Олег Яценко сообщил о 30 обращениях жертв террора в Европейский суд по правам человека: «Сейчас направлено 30 заявлений, некоторым дали ответ, что будет рассматриваться в срочном режиме, а некоторым отказали, и сказали - в общем режиме».

Кроме того, Яценко отметил, что Лига планирует обратиться к президенту Украины Петру Порошенко по поводу «бездействия правоохранительных органов», которые, по его словам, до сих пор не опросили освобожденных из плена «ДНР» и «ЛНР» узников.