Ющенко обещает не нарушать правила ”мирового торгового клуба”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что вступление Украины во Всемирную торговую организацию повысит уровень жизни и благосостояния граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал, выступая на заседании генерального совета ВТО.

По его словам, источником для этого станут структурные реформы, стабилизация законодательства, постоянное повышение конкурентоспособности украинской экономики.

«Хочу отметить, что вступая в ведущий мировой торговый клуб, Украина полностью осознает свою ответственность и необходимость неуклонного соблюдения его требований и правил», - сказал Президент.

Он пообещал, что Украина будет ответственным партнером и будет полностью выполнять свои обязательства, связанные с открытием рынков, либерализацией режимов, гармонизацией своего законодательства с правовым полем ВТО.

В.ЮЩЕНКО пообещал, что вскоре Украина создаст открытый рынок земли, примет новый налоговый кодекс.

«Мы движемся в правовое государство, в котором судебная власть будет действительно независимой и крепкой ветвью власти, а права и свободы человека будут надежно защищены», - сказал Президент, выразив убеждение, что все эти задачи будут выполнены благодаря согласованному сотрудничеству между Президентом, правительством и Верховной Радой Украины.