Порошенко призывают защитить переселенцев из Донбасса

Состоящий из 20 пунктов документ, был подан Президенту Порошенко переселенцами и общественниками с восточной Украины во время митинга под Администрацией Президента, 3 июля.

Как сообщила, инициатор движения «Дорога жизни» Наталия Королевская, люди, которые вынуждены были покинуть свои дома, ждут от Президента решения ветировать закон о правовом статусе вынужденных переселенцев, как такой, что не решает их проблему.

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По словам Королевской, такое решение было принято на заседании Народной Коллегии Украины, где кроме представителей общественных организаций со всей страны присутствовали и сами переселенцы с Востока.

“Должен быть принят комплексный документ по вопросам статуса и социальной защиты переселенцев. Необходимо принять программу социального и экономического восстановления Донбасса; организации надлежащей социальной и правовой защиты людей, покинувших зону боевых действий, а также оставшихся в зоне конфликта; комплекс мероприятий по содействию занятости временных переселенцев, а также сохранению рабочих мест на Донбассе и т.д. Соответсвующий план действий мы передали Президенту” – сказала Королевская. – “Мы будем настаивать, чтобы голос общественности был обязательно услышан и учтен властью при организации помощи людям на Востоке, а также при восстановлении Донбасса»”, - подчеркнула она.

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Пошаговый план действий также был адресован Премьер-министру, председателю парламента и народным депутатам.

Как известно, в четверг 3 июля, по инициативе общественной организации “Дорога жизни” более 100 переселенцев были эвакуировны из “горячих точек” Донецкой области.