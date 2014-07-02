В ООН отметили некритическое количество переселенцев в Украине

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, в ходе встречи обсуждались вопросы относительно принятия необходимых мер по защите граждан, которые проживали в восточных областях Украины, и были вынуждены переселиться в другие области страны.

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Вице-премьер от имени правительства поблагодарил представителя ООН за помощь Украине со стороны управления верховного комиссара по делам беженцев. «Ведение учета и системная регистрация перемещенных лиц делают невозможным распространение российских мифов о «сотнях тысяч беженцев», которые якобы покидают территорию Украины. Мы знаем цену информационным манипуляциям России, но хотим, чтобы это понимали и в мире», - отметил руководитель украинской делегации.

В свою очередь Антонио Гуттереш отметил некритические масштабы переселения людей не только из Украины в Россию, но и в ее пределах. «Вопрос не в количестве лиц, а в наличии четкой стратегии обращения с такими лицами и надлежащем обеспечении их потребностей», - подчеркнул верховный комиссар.

В завершение встречи вице-премьер заверил Антонио Гуттереша в реализации Украиной большинства рекомендаций управления верховного комиссара по делам беженцев, а также готовности украинской стороны и в дальнейшем руководствоваться ими в интересах стабилизации ситуации в стране и защиты неотъемлемых прав граждан.