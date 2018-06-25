Большое переселение: как Украине решить проблемы беженцев

Оккупация «братской» Россией украинского Крыма и дестабилизация ситуации в Донецкой и Луганской областях заставили Украину столкнуться с новой для нее проблемой – проблемой беженцев (или переселенцев, как они сами просят себя называть). В этих регионах мирные люди, спасаясь от местных банд и путинских наемников-террористов, вынуждены покидать свои дома, бросать работу, имущество и выезжать в другие области страны. Большинство ищут безопасности в столице, в центральных регионах Украины. Есть такие, кто, не побоявшись «бандеровцев», отправляются на Запад страны. А есть и те, кто покидают Украину.

В любом случае, все эти люди – наши соотечественники, которые, волею обстоятельств, превратились в беженцев. У всех, независимо от выбора нового временного места жительства, общие проблемы: где искать крышу над головой? Куда обращаться за медицинской, психологической, правовой помощью? Каким образом продолжить получать социальные выплаты и государственную помощь? Как заработать на жизнь?

Но и Украина сегодня впервые в своей истории пытается выстроить некую государственную политику в отношении внутренних беженцев. Получается ли это у государства? Какой вообще должна быть эта политика? Каким образом государство и неравнодушные украинцы могут позаботиться о тех, кто оказался в беде?

Ответы на эти вопросы на текущей неделе искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Перед проведением круглого стола «Восток+Запад» агентство УНИАН в социальной сети ВКонтакте поинтересовалось у своих читателей: Что Украине делать с беженцами из оккупированных или охваченных войной территорий?

Для пользователей соцсети были предложены 4 варианта ответов, и, по результатам голосования, читатели УНИАН считают так:

- Не принимать беженцев из опасных или оккупированных территорий вообще - пусть сами решают вопросы защиты своего имущества и дома (6,6% участников опроса). - Предоставить возможность безопасно покинуть «горячие точки», остальное - забота самих людей (6,7% респондентов). - Предоставить им возможность приобрести новое имущество и дом, осесть в новой местности Украины навсегда (т.к. беженцы потеряли свой родной дом навсегда или надолго) (29,8% поддержки). - Предоставить временное помещение, денежное обеспечение и / или работу (восстановление мирной жизни в горячих точках и возвращение оккупированных территорий - вопрос времени) (56,9% проголосовавших).

Результаты опроса продемонстрировали, что, во-первых, войну на Востоке и оккупацию Крыма читатели УНИАН считают временным явлением. И, во-вторых, абсолютное большинство респондентов уверены: беженцы нуждаются в поддержке и помощи в решении их проблем. По крайней мере, до тех пор, пока переселенцы вынуждены жить вне дома.

Переселенцы получат удостоверения временных мигрантов

По мнению народного депутата, главы парламентского комитета по правам человека Валерия Пацкана, для этого вынужденные переселенцы из восточных областей Украины и Крыма нуждаются в законодательном закреплении своего статуса. Это позволит им получать социальные выплаты и льготы не по месту регистрации.

Парламентарий отметил, что это, в частности, предусмотрено принятым 19 июня Верховной Радой законом №4998-1. В документе сказано, что вынужденные переселенцы получат два вида удостоверений временного мигранта. Первый вид, по словам депутата, будет предоставляться тем переселенцам, которые получат временное жилье от государства, а удостоверение второго типа - тем, кто поселится у родственников, друзей или воспользуется помощью волонтеров.

Валерий Пацкан сообщил, что, на основании этих удостоверений, вынужденные переселенцы смогут получить все причитающиеся им социальные выплаты и льготы не по месту официальной регистрации, а по месту фактического проживания.

Кроме того, депутат заявил, что сейчас рассматривается возможность создания в правительстве еще одного министерства, которое бы занималось вопросами вынужденных переселенцев. «Мне бы не хотелось сейчас говорить о точной дате, когда оно будет создано, но я знаю, что переговоры по этому поводу уже ведутся, и состоялся разговор с президентом о том, что украинцев в этих местах нельзя оставлять один на один со своими проблемами», - сказал Пацкан.

Из зоны АТО выехало больше 10 тысяч человек

В то же время уполномоченного по правам человека Ирина Кушнир высказала мнение, что создание министерства по делам вынужденных переселенцев не решит их проблем. По ее словам, нужно, чтобы чиновники просто человечно относились к вынужденным переселенцам, а не отфутболивали тех, кто к ним обращается. «Центры помощи уже созданы. Это координационные центры, которые занимаются вопросами переселенцев. Чиновникам нужно подходить к делу не формально, не класть трубку и говорить, что сейчас выходной, что сейчас уже поздно, вечер. Необходимо, чтобы они приезжали к переселенцам, собирали информацию. Но, к сожалению, они этого не делают. Видят эти проблемы только волонтеры, там нет чиновничьего аппарата. Поэтому не нужно создавать дополнительные органы, а работать на местах», - отметила она.

По словам представителя обмудсмена, на сегодняшний день, из зоны проведения АТО переселено уже 10 тыс. 500 человек, и эта цифра постоянно растет. «По состоянию на 18 июня переселенных из зоны АТО лиц насчитывается 10 тыс. 500 и каждый день это количество растет», - сказала Ирина.

При этом из них 700 человек - это инвалиды и пожилые люди, которые нуждаются в особом уходе, а также 4200 детей.

Эксперт отметила, что государство оказалось не готовым к ситуации с появлением вынужденных переселенцев внутри страны и неспособным координировать действия своих министерств и ведомств. В этой связи, не удивительно, что первые шаги по обустройству переселенцев на новых местах взяли на себя волонтеры. «Мы каждый день мониторим ситуацию, сотрудничаем с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям», - добавила она.

Регионы проявляют самостоятельность

Впрочем, государственная машина на местах не столь неповоротлива, как в центре. Отдельные области принимают переселенцев еще с марта текущего года, после оккупации Крыма Российской Федерацией. «Первая волна переселенцев у нас была с аннексированной территории Крыма и города Севастополя с марта месяца, на сегодня у нас таких более 500 человек, - рассказала и.о. начальника Департамента социальной защиты Днепропетровской ОГА Виктория Крупская. - Вторая волна переселенцев, с мая месяца, с восточных регионов Донецкой и Луганской областей, районов проведения АТО. На сегодня у нас более тысячи человек с восточных регионов».

В общей сложности, по ее словам, Днепропетровская область уже приняла более 1,5 тысяч переселенцев из Крыма и с Донбасса. «Мы максимально стараемся создать условия для этих людей», - заверила она.

Чтобы помочь всем этим людям, и в самом Днепропетровске, и во всех городах области, созданы специальные координационные центры. «В них привлечены волонтеры, общественные организации и все соответствующие службы и структуры по направлениям, и медики, и социальные работники, и работники центра занятости, работают психологи. Предоставляется вся необходимая помощь», - подчеркнула Виктория Крупская.

В свою очередь, Львовская область приняла более 2,5 тысяч переселенцев, в том числе 600 граждан с Востока, и имеет резервы для принятия большего потока людей. «Пока мы имеем резервные места, мы каждый день мониторим возможность размещения людей, подключили уже и заведения социальной сферы и заведения здравоохранения, мы понимаем состояние этих людей, которые вынуждены уезжать», - рассказала заместитель директора Департамента социальной защиты Львовской облгосадминистрации Оксана Яковец.

По ее словам, «ежедневно через Департамент социальной защиты, в котором работает оперативный штаб по размещению людей, проходит 60-70 человек. Вчера приехало 70 человек, а сегодня – 67». «У нас – поток людей и пока есть возможности, и есть резервы. Хорошо, что сейчас начались каникулы и мы используем возможности общежитий учебных заведений для расселения… Кроме того, мы не забываем не только об обеспечении крыши над головой, но и о питании, и других вещах, которые обеспечивают жизнедеятельность», - отметила чиновница.

Свое мнение также высказала и координатор общественной инициативы «Восток-SOS» Светлана Тарабанова, по словам которой, эвакуацию мирных жителей из зоны АТО осложняют именные билеты на поезда. Волонтер пояснила, что представителям общественности, помогающим переселенцам, приходится покупать билеты на другие фамилии, поскольку сами беженцы часто не могут их приобрести. Более того, случается, что переселенцам приходится покидать свои дома и вовсе без документов. «Нашим активистам приходится покупать билеты на поезда, и мы покупаем билеты на чужие фамилии, а у некоторых переселенцев вообще нет никаких документов, чтобы самостоятельно приобрести билет. В сложившихся условиях - это нонсенс. Необходимо отменить эту норму для зоны проведения АТО», - считает волонтер.

Кроме того, по ее мнению, вынужденным переселенцам необходимо дать уверенность в том, что, «когда они покинут свое жилье, их встретят на новом месте и они получат хотя бы временное жилье». «Также нужна очень сильная психологическая поддержка, потому что они не переезжают с места на место, а бегут от войны», - подчеркнула Тарабанова.

УНИАН