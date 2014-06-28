В Донецком горсовете отмечают, что город живет спокойной, размеренной жизнью

Об этом говорится в сообщении Донецкого горсовета, размещенном на его официальном сайте.

«В Донецке суббота, 28 июня. Украина отмечает День Конституции. Город живет спокойной, размеренной жизнью», - сказано в сообщении.

В горсовете добавили, что в Донецке «работает общественный транспорт, коммунальные предприятия, и, если и возникают сбои в системе жизнеобеспечения, они несистемного характера; улицы города щедро украшены цветочными клумбами и композициями».

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Руководство горсовета также поздравило жителей Донецка с Днем Конституции.