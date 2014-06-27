Нидерланды отдадут Украине экспонаты выставки золота скифов
07:29, 27 июня 2014Общество
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МИД Нидерландов признал, что все экспонаты крымских музеев принадлежат Украине.
Нидерланды отдадут экспонаты выставки золота скифов Украине/Фото: УНИАН
В Амстердаме сокровища Крыма демонстрировали еще с февраля. Выставка должна была закрыться в мае, но после оккупации полуострова Россией Москва объявила скифское золото своим, передает ТСН.
Голландцы продлили экспозицию до осени, а потом уже отреагировали на ноту украинского МИД и пообещали России ничего не передавать.Читайте такжеУкраинская выставка золота скифов останется в Нидерландах до сентября
Среди пяти сотен экспонатов - артефакты из скифского золота, украшения, драгоценные камни, мечи и церемониальные доспехи.
После Амстердама Минкульт передаст сокровища под опеку Национального музея истории.
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