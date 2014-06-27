Нидерланды отдадут Украине экспонаты выставки золота скифов

В Амстердаме сокровища Крыма демонстрировали еще с февраля. Выставка должна была закрыться в мае, но после оккупации полуострова Россией Москва объявила скифское золото своим, передает ТСН.

Голландцы продлили экспозицию до осени, а потом уже отреагировали на ноту украинского МИД и пообещали России ничего не передавать.Читайте такжеУкраинская выставка золота скифов останется в Нидерландах до сентября

Среди пяти сотен экспонатов - артефакты из скифского золота, украшения, драгоценные камни, мечи и церемониальные доспехи.

После Амстердама Минкульт передаст сокровища под опеку Национального музея истории.