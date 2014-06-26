Коммунальные и экстренные службы Донецка функционируют в штатном режиме - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ситуация в Донецке остается стабильной. Чрезвычайных происшествий и вооруженных столкновений в ночь с 25 на 26 июня не происходило. По состоянию на 9.30 все коммунальные и экстренные службы города функционируют в штатном режиме», - сказано в сообщении.

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При этом подчеркивается, что в Донецке бесперебойно работает общественный транспорт - на маршруты сегодня вышло 906 автобусов, из которых 93 работают в «обычном» режиме и обслуживают льготную категорию пассажиров, а также 168 троллейбусов и 114 трамваев.