Захваченный автобус с детьми-сиротами из Снежного уже находится на границе с РФ

Установлено местонахождение группы детей, перехваченных сегодня вооруженными людьми на выезде из Снежного.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

"По данным, имеющимся сейчас в управлении по делам семьи и молодежи облгосадминистрации, автобус с детьми из Снежного проследовал в г. Красный Луч Луганской области, откуда направился на КПП "Должанский"", - отмечается в сообщении.

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Сейчас дети находятся на границе. О планах людей, перехвативших автобус, ничего не известно. Для пересечения государственной границы у детей и лиц, их сопровождающих, необходимых документов нет, подчеркивают в ОГА.

Отмечается, что Донецкая облгосадминистрация продолжает выяснение всех обстоятельств происшествия и принимает все возможные в сложившейся ситуации меры для сохранения жизни и здоровья украинских детей.

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Как ранее сообщалось, сегодня утром из г. Снежное на оздоровление в Днепропетровскую область автобусом выехали 25 детей, в том числе сироты и воспитанники детских домов семейного типа.

На выезде из города транспорт, двигавшийся в сопровождении автомобиля ГАИ, был остановлен. Спецмашина ГАИ была отсечена вооруженными представителями "ДНР".