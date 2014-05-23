Каннский кинофестиваль покорило немое украинское кино

Его фильм "Племя" взял 3 награды: гран-при, приз фундации Ган и приз "Открытие". "Племя" снято на языке жестов и идет без субтитров и голосовых комментариев. По сюжету, молодой парень приезжает учиться в интернат для слабослышащих, вступает в группировку под названием "Племя" и влюбляется в девушку.