Каннский кинофестиваль покорило немое украинское кино

16:42, 23 мая 2014
Общество
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Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий победил в конкурсе "Неделя критики" на Каннском кинофестивале.

Его фильм "Племя" взял 3 награды: гран-при, приз фундации Ган и приз "Открытие". "Племя" снято на языке жестов и идет без субтитров и голосовых комментариев. По сюжету, молодой парень приезжает учиться в интернат для слабослышащих, вступает в группировку под названием "Племя" и влюбляется в девушку.

Актриса и модель Хофит Голан прибыла на показ фильма ''Два дня, одна ночь''
Актриса и модель Хофит Голан прибыла на показ фильма "Два дня, одна ночь" /  © REUTERS
Актриса Ума Турман приветствует любителей кино на набережной Круазетт
Актриса Ума Турман приветствует любителей кино на набережной Круазетт /  © REUTERS
Актеры Марион Котияр и Фабрицио Роньон на показе фильма ''Два дня, одна ночь''
Актеры Марион Котияр и Фабрицио Роньон на показе фильма "Два дня, одна ночь" /  © REUTERS
Актриса Софи Лорен прибыла на показ картины ''Два дня, одна ночь''
Актриса Софи Лорен прибыла на показ картины "Два дня, одна ночь" /  © REUTERS
Каннский кинофестиваль является одним из старейших (задуман в 1939 году, впервые проведен в 1946 году) и самых престижных в мире
Каннский кинофестиваль является одним из старейших (задуман в 1939 году, впервые проведен в 1946 году) и самых престижных в мире /  © REUTERS
Французская актриса Софи Марсо
Французская актриса Софи Марсо /  © REUTERS
Символ кинофестиваля - Пальмовая ветвь изготовленная из шоколада
Символ кинофестиваля - Пальмовая ветвь изготовленная из шоколада /  © REUTERS
Ларс Эйдингер позирует во время фотосессии для фильма ''Силс Мария''
Ларс Эйдингер позирует во время фотосессии для фильма "Силс Мария" /  © REUTERS
Член жюри актриса Лейла Хатами прибыла на показ фильма ''Зал Джимми''
Член жюри актриса Лейла Хатами прибыла на показ фильма "Зал Джимми" /  © REUTERS
Актриса Джульет Бинош позирует во время фотосессии для фильма ''Силс Мария''
Актриса Джульет Бинош позирует во время фотосессии для фильма "Силс Мария" /  © REUTERS
Член жюри Жюльетт Бинош и актриса Хлоя Грейс Моретц позируют во время фотосессии для фильма ''Силс Мария''
Член жюри Жюльетт Бинош и актриса Хлоя Грейс Моретц позируют во время фотосессии для фильма "Силс Мария" /  © REUTERS
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