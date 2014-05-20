Завтра во Львовской области похоронят погибших во время АТО летчиков

Во Львовской области в среду, 21 мая, состоятся похороны трех летчиков, погибших во время антитеррористической операции в Славянске Донецкой области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, 21 мая в 11.00 в клубе воинской части города Броды начнутся похороны летчиков, которые погибли во время антитеррористической операции - Руслана Плоходько, Сергея Руденко, Игоря Гришина, которых похоронят в Бродовском районе.

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Всего сегодня, 20 мая, в Броды доставят тела пяти летчиков, которые погибли во время антитеррористической операции в Славянске. В воинской части 2595, где они служили, сегодня состоится прощание.

20 мая в 11.00 вертолет с гробами прибудет на аэродром в с. Конюшков Бродовского района, после этого – переезд в Броды, проезд по городу. 12.00 – начало прощания с погибшими в клубе в/ч 2595 (г. Броды, ул. Храпая, 1).

В 14.00 тела еще двух погибших отправят в их родные города. Александра Сабаду похоронят в Кировоградской области, Николая Топчия – в Харьковской области.

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Погибшие герои:

Майор Сабада Александр Борисович, начальник штаба-первый заместитель командира вертолетной эскадрильи, 34 года, родился в Черкасской области, семья проживает в Бродах, осталось двое детей – 11 и 2 лет.

Майор Плоходько Руслан Владимирович, командир вертолетного звена, 39 лет, родился в Харькове, осталось двое детей - 10 и 3 лет.

Майор Руденко Сергей Сергеевич, командир вертолетного звена, 35 лет, родился в Бродах, осталась трехлетняя дочь.

Капитан Топчий Николай Николаевич, бортовой авиационный техник вертолетного звена, 38 лет, родился в Харьковской области, семья проживает в Бродах, дочь – 10 лет.

Старший лейтенант Гришин Игорь Иванович, бортовой авиационный техник вертолетного звена, 39 лет, родился в Славянске Донецкой области, семья проживает в Бродах, двое детей – 8 и 7 лет.