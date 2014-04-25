Дипломаты оценили вклад международного сообщества в преодоление Чернобыльской катастрофы

По данным экспертов, на сегодня все страны и организации-доноры выполняют свои обязательства, на чернобыльские проекты уже собрано 1,54 млрд. евро. В частности, в десятку крупнейших доноров Чернобыльского Фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности входят ЕС, США, Франция, Германия, Великобритания, Япония, Италия и РФ.

Некоторые факты из материала “Чернобыль - украинская трагедия, которая стала делом всего мира”:

- По состоянию на сегодня на чернобыльские проекты собрано 1,54 млрд. евро, что значительно больше первичных расчетов стоимости строительства «Укрытия» и реализации других мер.

- В десятку крупнейших доноров Чернобыльского Фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности входят ЕС, США, Франция, Германия, Великобритания, Япония, Италия и РФ.

- На протяжении всех лет независимости Украина тратит на преодоление последствий аварии и социальную защиту пострадавших от 1,8% до 2,5% ВВП, включая непосредственный вклад в Фонд в размере 129,7 млн. евро.

Отдельно следует отметить позитивную роль ЕБРР, который не только высокоэффективно выполняет функцию администрирования, но и перечислил часть своих доходов в Фонд «Укрытие». Общий вклад банка - 325 млн. евро.

- Несмотря на негативные последствия финансово-экономического кризиса 2008 г., которые ощущаются и поныне, следует отметить выполнение взятых на себя обязательств особенно теми европейскими странами, которые балансировали на грани дефолта.

- Единственной страной, не проявила активности в исполнении собственного обязательства сейчас является Саудовская Аравия.

Справка: Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".