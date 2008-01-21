Пресс-конференция Черновецкого состоится, если травма не даст осложнений

Запланированная на сегодня пресс-конференция Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО перенесена на среду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сейчас находится на больничном.

Как говорится в сообщении, в пятницу, 18 января, в приемную мэра Киева была вызвана «скорая помощь». После осмотра Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма» и оказана медицинская помощь.

Как отмечают врачи, симптоматика черепно-мозговой травмы предусматривает проявление осложнений на 3-5 сутки после травмирования, говорится в сообщении.

«Пресс-конференция Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО перенесена на среду, однако окончательная ее дата и время будут определены в зависимости от физического состояния городского председателя», - добавила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.