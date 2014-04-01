Общественные советы Украины будут совместно контролировать органы власти

Об этом на своем сайте сообщила Председатель Общественного совета при КГГА Марина Бурмака.

Довольно часто вновь назначенные чиновники пока вообще не хотят работать с действующим составом Общественных советов, невзирая на принцип непрерывности в их работе, который предусмотрен законодательством.

Некоторые участники встречи поясняли такую позицию не претензиями к результатам работы этих совещательных органов, а желанием власть имущих обладать карманными Общественными советами.

Представитель профильного Департамента Кабинета Министров заверила, что несмотря на запланированные большие сокращения чиновников, специалистов, занимающихся связями с общественностью, увольнять не будут. Сейчас Минюсту поручено разработать изменения к постановлению КМУ от 3 ноября 2010 г. № 996 «Об обеспечении участия общественности в формировании и реализации государственной политики».

В тоже время, председатель Общественного совета при Гостелерадио Александр Човган отметил, что собственно постановление - это только инструмент. По его словам, «цель - это имплементация опыта Евросоюза для развития гражданского общества». И в достижении этой цели никаких близких сроков пока не просматривается.

Несмотря на задекларированные цели Правительства работать по принципам открытости и прозрачности, представители гражданского общества пока не видят изменения ситуации в процессе учета голоса общественности в принятии официальных решений. Хотя, сейчас «окно возможностей», безусловно, существует. «Майдан действительно помог общественности активизироваться, общество и власть сейчас хотят сотрудничать, и эту возможность нельзя потерять», - сказала председатель Общественного совета при Днепропетровской горадминистрации Елена Данчук, призвав «всячески лоббировать общественный диалог».

Во время дискуссии было предложено усилить позицию общественных органов и подкрепить ее не только законодательными, но и институциональными изменениями. Участники встречи провели голосование и сформировали рабочую группу, которая будет готовить первый всеукраинский Форум общественных советов (а их в Украине - 95). Также будет проведён мониторинг деятельности этих консультативно - совещательных органов.

По мнению Председателя Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Леонида Козаченко, Форум Общественных советов должен быть не только площадкой для обсуждения и обмена опытом, но и дать возможность нарабатывать общие механизмы общественного контроля.

«Основная потребность в объединении общественных советов - это координация работы с Кабинетом Министров, Верховной Радой, и.о. Президента Украины для того, чтобы создавались условия для эффективного взаимодействия власти с общественностью», - отметила Председатель Общественного совета при КГГА Марина Бурмака .

Она обратилась к представителю Кабмина с предложением об обучении основам общественных коммуникаций тех чиновников, которые отвечают за связи с общественностью. Также важным шагом должно стать обязательство органов власти обнародовать принятые решения, публично отчитываться за использование бюджетных средств, сделать прозрачной для общественности процедуру кадровых назначений. Очевидно, что это исходит из принципов открытости работы органов власти, о которых говорится не один год.

«Было время, когда были необходимы протестные акции. Сейчас же нам надо делать всё возможное, чтобы шаг за шагом украинское общество приходило к согласию и наше государство крепло», - подчеркнула Марина Бурмака. По ее убеждению, власть должна показать, что она работает по-новому и слышит граждан.