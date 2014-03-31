ОГА будет рекомендовать Днепропетровску сократить количество районов с 12 до 6-8

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан.

По его словам, в Днепропетровске 12 районов, которые зачастую дублируют функции горисполкома.

Вместо 12 районов, область будет рекомендовать городу укрупнить административное устройство до 6-8 районов.

По мнению Корбана, для этого есть все необходимые предпосылки, в том числе и законодательная база.

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В частности, это позволит сэкономить около 60-80 млн грн бюджетных средств, которые сейчас идут на зарплату дублирующих друг друга чиновников.

Корбан сообщил, что ОГА намерена взять под контроль работу чиновников Днепропетровского горисполкома

Также, Корбан заявил, что в Днепропетровске «колоссальное» количество коммунальных предприятий на нужды которых выделяется около 160 млн грн бюджетных средств и при этом наблюдается полное отсутствие порядка.

В тоже время,по данным Корбана, Кривой Рог тратит на нужды коммунальных предприятий 1,2 млн грн и содержит их в порядке, Никополь — 0,2 млн грн, Павлоград — 0,8 млн грн.