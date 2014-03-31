Жители Черкащины отправили более 6 тонн продуктов для 95-й аэромобильной бригады

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, Каневский союз ВДВ и Каневский полк Международного союза казачества объявили сбор продуктов для 95-й отдельной аэромобильной бригады, которая дислоцируется в Житомирской области. Сейчас эта бригада находится вблизи г. Геническа (Херсонская обл.) на границе с Автономной Республикой Крым.

Первыми на призыв о помощи отреагировали три сельсовета Каневского района, которые привезли около 2,5 тонн продуктов: картофель, сало, консервы. К сбору помощи военным присоединились каневские предприниматели, жители города Канева и Каневского района. Женщины приносили также носки и полотенца. В целом для воинов собрано более шести тонн продуктов и 3 тыс. грн. За эти деньги приобрели вещи первой необходимости. ГП «Каневский лесхоз» и ООО «Каневский механический завод» отправили для 95-й отдельной аэромобильной бригады дрова. ЧАО «Мироновская птицефабрика» предоставила 300 л дизтоплива, каневский предприниматель выделил грузовик. Груз до самой воинской части сопровождали представители Каневского союза ВДВ.

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Как сообщил председатель Каневской ОО «Союз ВДВ» Константин Анисимов, «военные выглядели очень усталыми. Но они обрадовались и благодарили за помощь. Сейчас они больше всего нуждаются в амуниции, включая каски, военную оптику, бронежилеты, фонари».

Каневский союз ВДВ и Каневский полк казачества взяли постоянное шефство над бригадой. Следующий рейс с помощью планируется в начале апреля.