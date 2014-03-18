В апреле крымчане получат зарплаты и пенсии из госбюджета Украины Ярема

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга в Кабинете министров.

"Мы не признаем республику Крым, и потому бюджетные отношения мы с ней выстраивать не будем", - сказал он.

Отвечая на вопрос, получат ли в апреле жители Крыма зарплаты и пенсии из бюджета Украины, Ярема сказал: "Конечно. Каким способом это все будет выполнено - мы будем думать, принимать решение, но те граждане, которые сегодня работают в Крыму, они работают на Украину, и они обязательно будут получать все пенсии и зарплаты в соответствии с действующим законодательством".

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Первый вице-премьер Украины также сообщил, что уже создан штаб, который в случае необходимости может заняться переселением граждан на материковую часть Украины из Крыма.

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

Сегодня, 18 марта, президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав РФ двух новых субъектов - Крым и Севастополь. А в Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

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Так называемый «Договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, незаконный председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.