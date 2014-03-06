Количество погибших в протестных акциях достигло 100 человек - Минздрав

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, 5 марта в Киевской больнице №12 умер человек, который с 28 февраля 2014 года находился на лечении.

По состоянию на 6.00 6 марта с 10.20 18 февраля с места обострения столкновений в центре города Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратились 1075 пострадавших, 698 из них были госпитализированы.

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На лечении в учреждениях здравоохранения г. Киева на сегодня находятся 216 человек.

За последние сутки за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратились 36 человек, 22 из них госпитализированы.

Информацию о состоянии госпитализированных и погибших их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии в г. Киеве: 15-03.