Львовский горсовет опровергает слухи об отравлении воды в городском водопроводе



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, работник Львовского коммунального предприятия «Під Зуброю» сегодня, 4 марта, вечером в Сиховском районе Львова зафиксировал факт разглашения ложной информации неизвестными людьми об отравлении воды.

Сейчас районная администрация готовит обращение в милицию.

«При осуществлении обхода работник ЛКП «Під Зуброю» на улице Вернадского, 14, в подъезде дома увидел трех парней, которые заходили в квартиры и убеждали жителей, что вода ядовита. Неизвестные предлагали жителям покупать фильтры для очистки воды, оставляли свои визитные карточки. По просьбе работника ЛКП предъявили документы о фирме, которая официально зарегистрирована в Харькове. Молодые люди выбежали из дома, сели в машину и скрылись с места. Сейчас мы готовим обращение в милицию по этому факту”, - рассказала председатель Сиховской районной администрации Львова Ирина Маруняк.

Она подчеркивает: ”Всем жителям рекомендуем не поддаваться на подобные провокации. Вода, которую получают жители в свои дома, соответствует всем санитарным требованиям».