Тимошенко раздает деньги Януковича?
Версия экономиста
Для выплат компенсаций вкладчикам Сбербанка бывшего СССР, скорее всего, используются средства, привлеченные на внешних рынках правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.
Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал экономист Борис КУШНИРУК.
Напомним, в интервью одному из телеканалов премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО по поводу источника средств для компенсации вкладов сказала: «Буквально за десять дней работы нового правительства нам удалось закрыть существенную часть теневых финансовых оборотов, и нам удалось существенно увеличить поступления в бюджет за счет практически борьбы с коррупцией, уклонениями от уплаты налогов".
«За такой короткий срок можно допустить ликвидацию определенных теневых схем, но, невозможным является реальное поступление средств от таких действий, - сказал Б.КУШНИРУК. - Впрочем, даже если поверить премьеру, то возникает вопрос - почему первый транш перечислен в долларах, а не в национальной валюте».
Как сообщалось, “Ощадбанк” 10 января т.г. получил первый в этом году транш бюджетных средств в размере 198,2 млн. долл. для проведения компенсационных выплат вкладчикам Сбербанка СССР.