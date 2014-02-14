Кабмин перечислил семьям погибших в пожаре на "Хартроне" по 100 тыс. грн

Правительство перечислило материальную помощь семьям погибших в результате пожара на Харьковской ювелирной фабрике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом сегодня сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Она отметила, что общая сумма материальной помощи составляет 800 тыс. грн, то есть по 100 тыс. грн на каждую семью.

Средства уже поступили на расчетные счета, которые семьи пострадавших открыли в харьковских банках.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове утром 8 января произошел пожар на территории завода «Хартрон» по ул. Академика Проскуры, 1.

Пожар возник в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода ООО «Харьковская ювелирная фабрика». Огнем были повреждены 4-й и 5-й этажи здания на площади 250 кв. м.

В результате пожара погибли 8 человек. Еще 22 удалось спасти. Семеро пострадавших были госпитализированы.