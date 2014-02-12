Синоптики прогнозируют в Украине похолодание после 20 февраля
13:39, 12 февраля 2014Общество
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Теплая погода в Украине сохранится до 20 февраля, а в начале марта - возможны морозы.
В Украине прогнозируют похолодание после 20 февраля
Теплая погода в Украине сохранится до 20 февраля.
«Все это время в стране будет плюсовая температура в пределах +4...+6 градусов, в Крыму — до +15. Правда, в ближайшие дни в Киеве, на западе, севере и в центре возможны дожди», — сказал замначальника Гидрометцентра Анатолий Прокопенко, сообщают "Вести".
Он подчеркнул, что морозы в конце февраля–начале марта могут еще вернутся в Украину.
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