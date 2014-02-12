Синоптики прогнозируют в Украине похолодание после 20 февраля

Теплая погода в Украине сохранится до 20 февраля.

«Все это время в стране будет плюсовая температура в пределах +4...+6 градусов, в Крыму — до +15. Правда, в ближайшие дни в Киеве, на западе, севере и в центре возможны дожди», — сказал замначальника Гидрометцентра Анатолий Прокопенко, сообщают "Вести".

Он подчеркнул, что морозы в конце февраля–начале марта могут еще вернутся в Украину.