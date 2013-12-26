Украина входит в десятку стран с Центрами подготовки международных полицейских - МВД

Украина - одна из десяти стран мира, где создан сверхсовременный Центр подготовки международных полицейских.

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, об этом сказал эксперт ООН по вопросам профессиональной подготовки полиции Службы интегрированной профессиональной подготовки Департамента миротворческих операций и Департамента полевых миссий Секретариата ООН Штефан Шварц, находясь в Украине с рабочим визитом.

По его словам, таким образом проблему подготовки миротворцев-профи частично удалось решить, поскольку из 80 стран-контрибуторов международного миротворческого персонала почти треть полицейского состава направляется в миссии по поддержанию мира под эгидой ООН без какой-либо специализированной подготовки.

Это, в свою очередь, по мнению Шварца, крайне негативно влияет на качество и эффективность работы полицейских-миротворцев над выполнением задач по поддержанию мира в «горячих точках» планеты.

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«В Украине также разработаны уникальные специализированные учебные курсы по подготовке наблюдателей гражданской полиции ООН. Одобрительно оценены и потенциальные возможности Украины, и МВД, в частности, по профессиональной подготовке миротворцев», - заявил Шварц.

Он отметил, что высшей оценки заслуживает работа представителей Специального миротворческого центра (СМЦ) Национальной академии внутренних дел, благодаря которым в селе Вита Почтовая под Киевом, создан сверхсовременный тренировочный полевой комплекс для профессиональной подготовки международных полицейских.

В сообщении отмечается, что представителям Украины официально вручен Сертификат ООН, который признает соответствие разработанного представителями СМЦ учебного курса для подготовки международных полицейских ООН, выполняющих задачи из поддержанию мира и безопасности, стандартам этой международной организации.