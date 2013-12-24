Милиция не пользуется закупленными новыми автомобилями - СМИ

Украинская милиция отказывается пользоваться современными авто. Украина потратила более 380 миллионов гривен на новенький автопарк из 1200 машин Toyota. Но правоохранители и дальше пользуется старыми Волгами, говорится в программе Гроші.

Покупка новых Toyota была совершена за деньги киотского протокола и по программе этого протокола. Одна такая машина на 100 километров "ест" только 4 литра бензина. Нынешние украинские "бобики" расходуют до 14 литров. Если посчитать на весь автопарк из 1200 авто - это более 100 тысяч гривен экономии на каждые 100 километров.

Но вместо экономии украинские милиционеры продолжают "добивать" старые авто, а государство ежегодно увеличивает расходы на поддержку автопарка, говорится в программе.