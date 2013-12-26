В Черкасской области двое мужчин незаконно вырубили почти тысячу елок

В Черкасской области правоохранители выявили двух мужчин, которые организовали вырубку хвойных деревьев.

Они срубили почти тысячу елок, нанеся государству убытков на 50 тыс. грн, сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черкасской области.

Было установлено, что незаконную вырубку деревьев для продажи организовал и на территории Свидовского лесничества Черкасского района 23-летний и 26-летний мужчины. Они обустроили складское помещение в Черкассах.

В отношении задержанных мужчин начато уголовное производство по ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная вырубка леса), которая наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до 6 месяцев, либо ограничением свободы сроком до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого.