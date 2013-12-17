Компания Shell начнет работы на Юзовской площади в 1-м полугодии 2014 года

Он отметил, что компания получит разрешение на начало работ только после прохождения экологической экспертизы.

«Более точно не могу сказать, пока они экспертизу экологическую не пройдут, но в первом полугодии должна быть заложена первая скважина. Место сейчас их специалисты подбирают для того, чтоб не было «сухой скважины», что пробурил, а там ничего нет. Сейчас ведутся работы, чтоб найти оптимальное место заложения этой скважины, и в первое полугодие 2014 года будет начато бурение», - сказал Проскуряков.

Он подчеркнул, что компания Shell в Харьковской области уже пробурила поисковую скважину Беляевская-400, но эти работы проведены не в рамках соглашения о разделе продукции на Юзовской площади, а в рамках Договора о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

Справка УНИАН. Компания Shell задействована в трех отдельных поисковых проектах в Украине.

Договор о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» подписан в 2006 году и обновлен 01.09.2011 года. Он предусматривает поиск, разведку и добычу углеводородов на лицензионных участках общей площадью около 1300 км² на территории Харьковской области. Доли Shell и ПАО «Укргаздобыча» в данном проекте составляют 50% каждая. Shell является оператором совместной деятельности в рамках договора. Начальный этап поисково-разведочных работ предусматривает бурение 2-3 поисковых скважин в течение нескольких лет. Бурение первой поисковой скважины Беляевская-400 в рамках проекта началось в октябре 2012 года в Первомайском районе Харьковской области. Затраты Shell на совместную деятельность за период начального этапа поисково-разведочных работ могут достигнуть $200 млн.

В мае 2012 года Shell была объявлена победителем конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на разработку Юзовского участка. Участок расположен на территории Донецкой и Харьковской областей и занимает 7886 км². 24 января 2013 года «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Инвестментс (ІV) Б.В.», ООО «Надра Юзовская» и Правительство Украины подписали соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в рамках Юзовского участка (СРП). Соглашение предполагает поэтапную разведку, разработку и добычу углеводородов. На первом этапе после комплексной экологической, геологической, социальной и экономической оценки территории Shell планирует пробурить до 15 поисковых скважин в течение 5 лет. На сегодня никаких промышленных работ на Юзовском участке компания Shell не ведет.

В августе 2012 года группа инвесторов (в том числе, Shell) во главе с компанией ExxonMobil была выбрана победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции на разработку Скифской площади на континентальном шельфе Черного моря. На сегодня никаких промышленных работ на Скифской площади группа инвесторов, в том числе, компания Shell, не ведет. Основное внимание в настоящее время сконцентрировано на подготовке соглашения о разделе продукции и соглашения о совместной операционной деятельности.

ПАО «Укргаздобыча» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. По итогам 2012 года предприятиями компании добыто 15 млрд м³ газа, почти 75% общей добычи в Украине. В ПАО «Укргаздобыча» работает 21 тыс. сотрудников, компания ведет деятельность в 11 регионах Украины.