СМИ: Украина может вернуть посредника в схему торговли газом с Россией

В схему поставок российского газа в Украину вновь может вернуться посредник, пишут "Ведомости".

Украинские чиновники и «Нафтогаз» обсуждают этот вопрос с «Газпромом», рассказали изданию два источника, близкие к обеим сторонам переговоров. Идея обсуждалась уже не раз, говорит источник, близкий к украинской стороне. На возврате к посреднической схеме настаивает Украина, поясняет близкий к «Газпрому» источник.

Обсуждение этого вопроса между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Виктором Януковичем намечено на 17 декабря в Москве, говорит украинский чиновник. Пресс-секретарь Путина вчера не отвечал на звонки.

Кто может стать посредником и зачем он понадобился, собеседники «Ведомостей» не говорят.

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Напомним, посреднические схемы продажи газа из России в Украину действовали с конца 90-х гг. до заключения прямого контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2009 г.

«Нафтогаз» из-за отсутствия денег и отказа «Газпрома» давать ему авансы в этом году резко снизил закупки газа в России. А Ostchem стал фактически главным импортером газа в страну. Так, если в январе - октябре «Нафтогаз» купил у «Газпрома» 9,2 млрд куб. м, то Ostchem — 12,3 млрд куб. м, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к «Газпрому».