Украина расширит присутствие на рынке продуктов питания Китая

Так, Министром аграрной политики и продовольствия Николаем Присяжнюком и Генеральной администрацией надзора за качеством, инспекции и карантина КНР был подписан фитосанитарный протокол, который разрешает поставлять украинскую сою и ячмень на китайский рынок.

«Экспортный потенциал Украины постоянно растет. Поэтому Правительство продолжает системную работу по расширению географии экспорта отечественной сельхозпродукции. Ведь об этом постоянно говорит Президент и это является неотъемлемой частью Стратегии развития агросектора до 2020 года. И рынок Китая очень привлекателен для Украины с точки зрения расширения поставок зерновых и масличных», - отметил Николай Присяжнюк.

По словам Министра, подписание этого документа стало еще одним шагом для расширения товарооборота между двумя странами. И вскоре это позволит Украине стать одним из основных поставщиков продуктов питания на рынок КНР. Визит же Президента Виктора Януковича стал логическим завершением успешных переговоров Минагрополитики с КНР по поводу экспорта продукции аграрного сектора экономики Украины в Китай.

«Благодаря подписанию протоколов увеличится доля отечественной сельхозпродукции в общем товарообороте КНР. Также хочу отметить, что в следующем году продолжится подготовка протоколов фитосанитарных и инспекционных требований к экспорту рапса и пшеницы из Украины в Китай», -добавил Николай Присяжнюк.

Также во время визита Виктора Януковича в Китай была достигнута договоренность с руководством КНР об активизации работы украино-китайской комиссии для имплементации всех договоренностей, достигнутых во время визита.