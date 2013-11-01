На украинско-российской границе до сих пор стоит очередь из 400 фур

В частности, 1 ноября 2013 года отмечено сокращение за сутки очереди грузовых транспортных средств, въезжающих на таможенную территорию Таможенного союза, в пункте пропуска Должанский – Новошахтинск: по состоянию на 9.00 пятницы, 1 ноября, очередь сократилась с 197 транспортных средств до 130 транспортных средств.

Протяженность очереди грузовых транспортных средств в пункте пропуска Успенская – Матвеев Курган не изменилась и составляет 48 транспортных средств.

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При этом увеличилась очередь за стуки в пункте пропуска Новоазовск – Весело-Вознесенка с 157 до 201 транспортного средства.

В ведомстве заверяют, что Южным таможенным управлением предпринимаются все возможные меры для разрешения ситуации. Проводится работа по расширению круга лиц, предоставляющих услуги от имени поручителей при таможенном транзите, увеличилось количество агентов организаций-поручителей, которые оформляют документы перевозчиков на транзит.

Кроме того, представители уполномоченных компаний выехали на территорию Украины для заключения договоров о передаче своих полномочий украинским фирмам – таким образом, оформление обеспечения будет проводиться заранее - до въезда на территорию РФ.

Как альтернативный вариант перевозчикам в пунктах пропуска ЮТУ предлагают проследовать на расположенные вблизи границы таможенно-логистические терминалы и вместо оформления процедуры внутреннего таможенного транзита (для которого и нужно обеспечение), «растаможить» товары сразу на границе и беспрепятственно ехать к месту назначения.

«В ближайшее время пропускная способность будет восстановлена», - обещают таможенники.

Как сообщал УНИАН, 31 октября, Министерство доходов и сборов Украины обратилось в Федеральную таможенную службу Российской Федерации с просьбой предоставить разъяснения относительно применения дополнительных мер гарантирования доставки при перемещении грузов через границу.

«С 28 октября таможенными органами, подчиненными Южному таможенном управлению Федеральной таможенной службы Российской Федерации, применяются дополнительные меры гарантирования доставки при перемещении грузов с применением книжки международных дорожных перевозок (МДП) в таможенных органах», - говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве отмечают, что указанные таможенные органы имеют пункты пропуска смежные с украинскими. «Поскольку таможенные органы, подчиненные Южному таможенном управлению, имеют пункты пропуска, смежные с украинскими, вышеуказанные действия российской таможни без предварительного уведомления украинской стороны привели к скоплению транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией и возникновению дополнительных сложностей при пересечении государственной границы украинскими перевозчиками», - подчеркивается в сообщении Миндоходов.

Министерство просит разъяснить, являются ли такие действия «исключительной мерой по отношению к украинским перевозчикам и насколько они соответствуют обязательствам в рамках таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, членами которой являются оба государства».

Напомним, летом российская таможня усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что поставки их товаров на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров к концу года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России вынудить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.