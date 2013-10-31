Водителей, застрявщих на границе с РФ, обеспечат всем необходимым – Донецкая ОГА

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Сергея Дергунова.

В сообщении отметили, что новые правила перевозки и страховки грузов, которые были введены таможенными органами Российской Федерации обусловили причину медленного прохождения грузового автотранспорта на украинско-российской границе. И сегодня, 31 октября (по состоянию на вечер) в международных пунктах пропуска «Новоазовск» и «Успенка» в Донецкой области, в ожидании своей очереди по оформлению груза российскими таможенниками, простаивали около 70 и более 30 автомобилей соответственно.

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Со стороны украинских таможенных органов оформление грузов происходит в обычном режиме, заверили в ОГА.

По словам Дергунова, руководство Амвросиевской и Новоазовской райгосадминистраций получили поручение относительно обеспечения всех, кто простаивает в очереди на украинско-российской границе питьевой водой. Кроме того, на пунктах пропуска дежурят бригады «скорой помощи», которые в случае необходимости готовы оказать медицинскую помощь водителям автомобилей и лицам, которые их сопровождают. Также для удобства людей будут установлены биотуалеты, сказал и.о. губернатора и выразил уверенность, что ситуация, связанная с очередями грузовиков на украинско-российской границе, «будет решена уже в ближайшие дни».