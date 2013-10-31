Академия наук отложила вопрос ликвидации двух институтов

К ним присоединились коллеги из других подразделений академии. Поводом для пикета стали планы НАНУ ликвидировать оба института в рамках академической реформы. В руководстве академии объясняют реорганизацию желанием оптимизировать свою структуру, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Напомним, Институт украинской археографии и источниковедения планируется реорганизовать в Археографическую комиссию при Институте истории Украины, а Институт востоковедения - объединить с Институтом всемирной истории. На вчерашнем заседании президиума НАНУ планировалось рассмотреть вопрос о ликвидации институтов. Начало заседания было назначено на 14.00, однако ученые собрались у здания НАНУ уже в полдень.

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"У нас есть информация о том, что члены президиума могут перенести заседание на более раннее время и решить все без нас, поэтому мы и пришли раньше",— объяснили участники пикета.

Происходящее можно было назвать пикетом лишь условно - ученые пришли с двумя плакатами "За нашу и вашу научную свободу" и "Защитим институт - защитим НАНУ". У них не было мегафона - они просто встали у входа и переговаривались друг с другом и журналистами.

"Наши институты созданы чуть более 20 лет назад, поэтому у нас нет мастодонтов. Мы представляем молодое научное поколение, в отличие от многих институтов, которые, по сути, так и остались советскими", - объясняли ученые.

Даже немногочисленный митинг оказался неприятной неожиданностью для руководства НАНУ. Приходящие на заседание президиума академики либо выражали свою поддержку митингующим, либо стремились незаметно пройти в здание. Исключением стал академик-секретарь отделения истории, философии и права НАНУ Алексей Онищенко, вступивший в публичную дискуссию с пикетчиками.

"Еще раз повторяю - в повестку дня вопрос объединения не внесен, поэтому я не понимаю, зачем вы здесь собрались. Тем более что это всего лишь идея, и никакого решения пока принято не будет", - повторял он.

"Вы сняли этот вопрос с повестки дня, побоявшись общественного резонанса. Проведите экспертные слушания о необходимости таких изменений, а пока разблокируйте работу институтов - дайте нам назначить себе руководство и перерегистрируйте наконец советы по защите диссертаций," - отвечали протестующие.

Спустя час после начала заседания президиума Онищенко вновь вышел к митингующим и заявил, что никаких решений об объединении учреждений не принималось.