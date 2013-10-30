Завтра в Украине немного похолодает, но дождей не будет

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь ночью в западных и северных областях пройдет небольшой дождь.

Ночью и утром в южной части, центральных и восточных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, в Закарпатье 14-19°; в южной части ночью 6-11°, днем 13-18°.

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В Киеве и Киевской области ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 4-9° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.