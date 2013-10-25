В Тернопольской области ночью неизвестные повредили два памятника лидеру ОУН

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, инцидент произошел ночью в Теребовле и в селе Струсов Теребовлянского района.

Читайте также: Во Львове подозревают, что власть и милиция "крышуют" войну против памятников УПА

Сообщения о фактах вандализма поступили в дежурную части райотдела сегодня утром. На месте события работает следственно-оперативная группа, милиционеры фиксируют акты вандализма.

Один из поврежденных бюстов неизвестные облили краской. Начато расследование.