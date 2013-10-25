В Тернопольской области ночью неизвестные повредили два памятника лидеру ОУН
13:27, 25 октября 2013Общество
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В Тернопольской области в двух населенных пунктах неизвестные свалили с постаментов бюст лидера ОУН Степана Бандеры.
Один из бюстов облили краской / Фото: zaxid.net
Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, инцидент произошел ночью в Теребовле и в селе Струсов Теребовлянского района.
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Сообщения о фактах вандализма поступили в дежурную части райотдела сегодня утром. На месте события работает следственно-оперативная группа, милиционеры фиксируют акты вандализма.
Один из поврежденных бюстов неизвестные облили краской. Начато расследование.
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