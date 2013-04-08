В Львовской области разрушили еще два памятника лидерам УПА

В ночь на 7 апреля в Львовской области неизвестные разрушили два памятника лидерам УПА - в селе Гордыня Самборского района и в городе Моршине.

Как сообщила УНИАН секретарь сельского совета села Гордыня Мария Возняк, в ночь на 7 апреля был разрушен памятник Героям УПА Евгению Коновальцу и Степану Бандере на улице Сечевых Стрелецов, установленный напротив сельсовета в 1991 году.

В ночь на 7 апреля также была разрушена «Стела Героев» с барельефами героев УПА Романа Шухевича, Евгения Коновальца и Степана Бандеры.

По теме: На Западной Украине – война памятников: неизвестные «громят» Бандеру и Шухевича

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН депутат Стрыйского районного совета Львовской области Марьян Берездецкий.

«Неизвестные, судя по всему большим молотом, разбили «Стелу Героев», которая установлена возле Центра реабилитации ветеранов УПА и репрессированных «Говерла» в городе Моршине», - сказал М.Берездецкий.

В ГУ МВД Украины в Львовской области сообщили, что на места происшествий выезжали правоохранители, расследуются все обстоятельства разрушения памятников.

Как сообщал УНИАН, также в ночь на 7 апреля в селе Великоселки Каменка-Бугского района неизвестные разрушили памятник лидеру ОУН Степану Бандере. В ночь на 6 марта в селе Воля-Задеревацкая Стрыйского района была повреждена мемориальная табличка и памятник Степану Бандере, а в ночь на 7 марта – барельеф Романа Шухевича в селе Билогорща возле Львова.