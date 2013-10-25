Руководителя райотдела милиции в Сумской области поймали пьяным за рулем
08:59, 25 октября 2013Общество
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По результатам проверки будет принято решение о целесообразности пребывания вышеуказанного сотрудника в органах внутренних дел.
Милиционер был пьян за рулем / Фото : yugopolis.ru
Один из глав Тростянецкого райотдела милиции садился за руль пьяным. Об этом стало известно в результате совместной проверки сотрудников ГАИ и инспекции личного состава Сумской области, сообщает Комсомольская правда.
По результатам проверки будет принято решение о целесообразности пребывания вышеуказанного сотрудника в органах внутренних дел.
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В связи с фактом начальник УМВД области генерал-майор милиции Виктор Козицкий выразил "принципиальную позицию относительно любых нарушений со стороны работников милиции в вопросах соблюдения транспортной дисциплины".
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