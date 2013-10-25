Руководителя райотдела милиции в Сумской области поймали пьяным за рулем

Один из глав Тростянецкого райотдела милиции садился за руль пьяным. Об этом стало известно в результате совместной проверки сотрудников ГАИ и инспекции личного состава Сумской области, сообщает Комсомольская правда.

По результатам проверки будет принято решение о целесообразности пребывания вышеуказанного сотрудника в органах внутренних дел.

Читайте также: Пьяные милиционеры врезались в рейсовый автобус

В связи с фактом начальник УМВД области генерал-майор милиции Виктор Козицкий выразил "принципиальную позицию относительно любых нарушений со стороны работников милиции в вопросах соблюдения транспортной дисциплины".