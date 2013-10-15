Эксперт: Гривневые депозиты с начала года выросли почти на треть

Такое мнение в эфире программы «Экспертный совет» на телеканале Рада высказал руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий.

По его словам, уровень долларизации денежной массы уменьшился с начала года на 10 %, тогда как в прошлом за этот же период вырос на 3,7 %. Кроме того, уровень долларизации по депозитам уменьшился на 10 %, при этом в прошлом году он вырос на 2,9 %.

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«Люди доверяют гривне не только потому, что высокие процентные ставки. Это привлекает, но зачем избавляться от гривны, если она стабильна, если инфляция низкая?», - обращает внимание финансист.

Литвицкий констатирует, что последнее решение НБУ, связанное с конвертацией валютных переводов в гривневые, никакой угрозы и дискомфорта для населения не несет.

«Этот и другие шаги, которые мы делаем, в частности, переход к безналичным расчетам - все это усиливает перспективы гривны и способствует дедолларизации», - добавил эксперт.

Комментируя перспективы курса гривны, он спрогнозировал стабильность национальной валюты.

«Некомфортных колебаний не будет. Они есть, были и будут, потому что курс не фиксированный, однако пусть валютные спекулянты не строят иллюзий, чтобы у них не было разочарований. У Центрального банка есть резервы, инструментарий экономических мер, чтобы надолго, если не навсегда, отбить аппетит к валютным спекуляциям. Гривна в надежных руках, поэтому за ее судьбу можно быть спокойными», - подытожил руководитель группы советников главы НБУ.