СБУ нашла незаконное захоронение ядохимикатов в Крыму

Как сообщила пресс-служба СБУ, 14 наименований пестицидов, которые ранее принадлежали одной из местных агрофирм, были незаконно захоронены на ее территории.

В 2007 году количество ядовитых веществ, принадлежащих агрофирме, составляло около 14 тонн, не считая почти 200 гексахлоранових шашек, которые являются веществами первого класса опасности . Впоследствии ядохимикаты этих наименований было запрещено использовать постановлением Кабинета Министров Украины, следовательно они должны быть утилизированы. Агрофирма заключила договор с частным предприятием по вывозу и последующей утилизации яда.

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Через некоторое время предприятие прекратило свое существование, часть помещений была передана в аренду частному предпринимателю под содержание крупного рогатого скота. В других зданиях расположилось новое ООО.

Однако выяснилось, что руководитель предприятия, которое было создано на базе старой агрофирмы, не вывез часть яда, а дал указание рабочим, используя имеющуюся сельхозтехнику, закопать пестициды прямо на территории.

Сотрудники СБУ, ГСЧС, МВД Судакского региона обнаружили под слоем почвы ядохимикаты, которые находятся в состоянии химического распада. По оценкам специалистов, пребывание в почве такого количества ядовитых веществ является опасным для окружающей среды и людей, помещения которых расположены поблизости.

Такие действия являются нарушением порядка производства, хранения, транспортировки, использования, захоронения, уничтожения и утилизации ядовитых веществ. В действиях руководства фирмы усматривается состав преступления, предусмотренный ч.2 ст.321 (нарушение установленных правил производства, приобретения, хранения, отпуска, учета, перевозки, пересылки ядовитых или сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Ведется расследование.